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13:35, 22 ноября 2023Забота о себе

Врач назвал три вредящие здоровью стоматологические процедуры

Стоматолог Тумашевич предупредил, что обработка зубов бором вредит их здоровью

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Обработка зуба штрипсами и бором, а также базальная имплантация и депульпация вредят здоровью зубов, предупредил стоматолог, хирург Артур Тумашевич. Три стоматологические процедуры, приносящие вред здоровью, врач назвал в комментарии для «Ленты.ру».

Тумашевич объяснил, что на участках, обработанных стоматологическими штрипсами, образуется еще больше налета и пигментации. «Случается, что врач снимает зубные отложения с помощью бора. Так камень убрать не получится, зато можно сильно повредить эмаль. От этого на зубах появляются насечки, и пострадавшие поверхности приходится реставрировать», — прокомментировал стоматолог.

Базальная имплантация тоже может вредить здоровью, и уже не только зубов, но и организму в целом, предупредил собеседник «Ленты.ру». При этом он уточнил, что эта процедура довольно популярна.

Минус такого протезирования — тяжелые последствия вплоть до переломов, остеомиелитов и сильнейших некрозов. В некоторых странах процедура запрещена законом, а врачи, практикующие подобные методы, лишаются сертификата и несут уголовную ответственность

Артур Тумашевичстоматолог

Эксперт считает, что без показаний также не следует проводить депульпацию перед протезированием и удалением зубов. По словам Тумашевича, нередко врачи-ортопеды рекомендуют депульпировать живые зубы, чтобы в будущем исключить появление боли под коронкой или виниром.

Зуб после этого становится мертвым, теряет свои защитные функции. Даже при установке ортопедических конструкций нужно постараться сохранить пульповую камеру с нервом

Артур Тумашевичстоматолог
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