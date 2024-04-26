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12:21, 26 апреля 2024Силовые структуры

Неизвестный выстрелил в собаку около российского детского сада

В Сочи неизвестный выстрелил в собаку около детского сада

Кадр: 360.ru

В Сочи неизвестный мужчина из оружия выстрелил в собаку. Об этом сообщает 360.ru.

Со слов свидетельницы, вечером 24 апреля злоумышленник прицелился и выстрелил в голову псу по кличке Дружок около детского сада в поселке Красная Поляна. Животное отвезли в ветеринарную клинику. Она добавила, что ранее замечала, как этот же мужчина неоднократно бил собак палками.

Волонтер, прокомментировав ситуацию, уточнила, что стрелявший, возможно, бывший сотрудник полиции. Работники детского сада уже написали заявление в правоохранительные органы, так как выстрел был совершен около их территории.

Ранее стало известно, что в Приморье возбудили дело против мужчины, зарубившего топором собаку.

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      Екатерина Кашурникова
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