Россиянин зарубил топором собаку на глазах у детей и попал под следствие

В Приморье возбудили дело против мужчины, зарубившего топором собаку

В Приморском крае возбудили дело против 57-летнего жителя Находки, зарубившего топором собаку на глазах у детей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в интернете появилась информация, что в Находке местный житель выкинул свою собаку на улицу, и она прибилась к стае, а затем он расправился с ней. Трагедия произошла на глазах у детей из местной школы. Сначала полицейские не нашли следов преступления, а подозреваемый начал отрицать причастность. Однако очевидцы опровергли его слова.

Тогда мужчину задержали и допросили. Он признал вину и показал, где закопал пса. Возбуждено дело по части 1 статьи 245 («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье») УК РФ.

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