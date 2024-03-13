Россиянин и школьник выстрелили в кошку с котятами и сняли это на видео

На Алтае мужчина и школьник расстреляли кошку с котятами из пневматики

В Алтайском крае полицейские задержали россиян, выстреливших в кошку с котятами и снявших это на видео. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанные — ранее судимый 33-летний мужчина и 13-летний школьник. Они в упор из пневматики стреляли в кошку с котятами и выложили снятое видео в чате, где общается молодежь.

Против старшего живодера возбудили дело по статье 245 («Жестокое обращение с животными»), ему также грозит статья 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ. Подростка планируют поставить на профилактический учет. Отмечается, что руководитель территориального органа МВД России обратится в суд с иском о помещении подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних.

В октябре 2023 году депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что административная ответственность и штрафы за жестокое обращение с животными должны быть возможны только при самых незначительных нарушениях. В остальных случаях преступники должны привлекаться к уголовной ответственности и получать реальные сроки. «Я настаиваю, что за жестокое обращение должны быть реальные уголовные сроки, не должно быть полумер. Полиция должна эффективнее возбуждать уголовные дела, сегодня для этого есть все возможности. Пять лет для живодера будет намного эффективнее любого штрафа», — убежден политик.