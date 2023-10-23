В Госдуме призвали давать живодерам реальные сроки

Депутат Бурматов призвал давать живодерам реальные сроки

Административная ответственность и штрафы за жестокое обращение с животными должны быть возможны только при самых незначительных нарушениях. В остальных случаях преступники должны привлекаться к уголовной ответственности и получать реальные сроки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

«Я настаиваю, что за жестокое обращение должны быть реальные уголовные сроки, не должно быть полумер. Полиция должна эффективнее возбуждать уголовные дела, сегодня для этого есть все возможности. Пять лет для живодера будет намного эффективнее любого штрафа», — убежден политик.

Он заметил, что преступления против животных нередко осуществляют асоциальные элементы, не имеющие постоянного места работы. Соответственно, и оштрафовать их практически невозможно. Увеличение суммы штрафа в данном случае будет бессмысленным. Кроме того, по словам Бурматова, штрафы не решают такую проблему, как необходимость изоляции преступника от общества.

«Штрафы должны быть только за самые незначительные преступления. Например, ударил животное. Оставил собаку голодной на привязи. Но, если животное реально получило увечья, было травмировано, искалечено или убито, не должны быть никаких штрафов. Иначе преступники так и будут продолжать разгуливать. Сейчас реально давать им срок до пяти лет, правоохранители, суды должны эффективнее работать по этим статьям. Не должно быть возможности откупиться штрафом», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что в Бурятии рассмотрят законопроект, согласно которому предлагается увеличить сумму штрафа за жестокое обращение с животными в пять-десять раз.