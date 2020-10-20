Репортер помастурбировал перед коллегами и потерял работу

Американский репортер The New Yorker Джеффри Тубин (Jeffrey Toobin) начал мастурбировать во время общения с сотрудниками радиостанции WNYC через приложение Zoom. Мужчина не знал, что его камера была включена, пишет Vice.

«Я совершил досадную, глупую ошибку, полагая, что был за кадром. Я приношу извинения моей жене, семье, друзьям и коллегам», — сказал Тубин. Он был уверен, что отключил камеру во время онлайн-совещания.

Представитель The New Yorker Натали Раабе (Natalie Raabe) заявила, что издание занимается расследованием вопроса, а до вынесения вердикта Тубин временно отстранен от должности.

На телеканале CNN, где Тубин числится в качестве юридического аналитика, тоже выпустили заявление об инциденте. Представители компании отметили, что сотрудник попросил у них взять перерыв в работе, чтобы разобраться с личной проблемой.

Ранее стало известно, что семилетнюю американскую школьницу изнасиловали во время школьных онлайн-занятий. Подозреваемого 18-летнего мужчину уже задержали, он признал свою вину.