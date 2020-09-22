Женщину застрелили во время школьного урока в Zoom

Американку застрелили на собственной кухне, в то время как в доме находилась девятилетняя школьница. По данным NBC News, ребенок был на онлайн-уроке в сервисе видеоконференций Zoom.
Инцидент произошел в городе Милуоки, штат Висконсин. Во время занятия школьники и преподаватель услышали несколько выстрелов. Учитель понял, что стрельба происходила в доме одной из девочек. Он выяснил ее адрес и вскоре вызвал туда полицию.
Стрелком оказался 45-летний Марио Стоукс. По версии следствия, он застрелил свою сестру, 52-летнюю Мишель Блэкмон. Женщина скончалась, получив несколько ранений в лицо и голову. Ссора произошла из-за того, что сестра хотела выгнать обвиняемого из дома на следующий день.
Стоукса обвинили в убийстве. Ранее его уже судили за хранение огнестрельного оружия, однако признали частично виновным из-за психических отклонений. Журналисты не сообщают, кем подозреваемый и убитая приходились девочке, которая во время стрельбы находилась в соседней комнате.