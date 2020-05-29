В съемки российского телеканала ворвалась бабушка с пистолетом

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Корреспондент российского телеканала N1, вещающего в Нижневартовске, во время съемок сюжета о подтопленном поселке столкнулся с пожилой жительницей, в руках которой был пистолет. Видео опубликовано в группе канала во «ВКонтакте».

«Я не знаю, подходить ли к бабушке с пистолетом», — заметил журналист, после чего поинтересовался у ворвавшейся в эфир женщины, не застрелит ли она съемочную группу. После короткого разговора выяснилось, что оружие, которое она нашла в кустах, было игрушечным.

Бабушке предложили забрать пистолет, однако она отказалась. «На кой черт он мне нужен», — сказала она и ушла от журналистов, оставив пистолет у них.

В январе 18-летний блогер Кешав Кумар (Keshav Kumar) из Индии воспользовался оружием матери при съемке видео для социальной сети TikTok и умер. Несчастный случай произошел дома. Подросток позировал с оружием, изображая военного с фотографии.

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