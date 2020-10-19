Семилетнюю школьницу изнасиловали во время занятий онлайн

Американца Кэтрелла Уоллса (Catrell Walls) обвинили в сексуальном насилии над семилетним ребенком. По данным полиции, восемнадцатилетний Уоллс изнасиловал школьницу, пока та находилась в онлайн-классе, пишет WGN9.

Днем у девочки был перерыв между занятиями, однако ее камера оставалась включена. В это время учитель услышал, как двое учеников сказали: «Что случилось? Что происходит?» Взглянув на экран, преподаватель увидел, как взрослый мужчина насиловал школьницу.

Учитель моментально сообщил об инциденте директору школы, после чего администрация учебного заведения вызвала полицию. Уоллса задержали, правоохранительные органы не сообщают, кем он приходится девочке.

Во время судебного разбирательства мужчина признал вину и заявил, что сожалеет о своем поступке. Расследование продолжается.

В начале октября российская школьница рассказала об отчиме-насильнике. Однако позднее девушка пожалела о записи, когда попала на допрос в полицию.