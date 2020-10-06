Российская школьница рассказала об отчиме-насильнике и попала в полицию

Калининградская школьница под ником @sunleciel написала на своей странице в Twitter, что отчим пытался надругаться над ней. Однако позднее девушка пожалела о записи, потому что попала на допрос в полицию.

«Я иду в школу, а отчим только что пытался меня изнасиловать. Утро в России начинается не с кофе», — рассказала школьница. Она добавила, что сама виновата в произошедшем, потому что сидела дома в белье и школьной рубашке.

Спустя несколько дней пост россиянки опубликовали в сообществе «Заводной апельсин» во «ВКонтакте». Администрация паблика не стала скрывать фотографию девушки и ее ник. Жительница Калининграда обратилась к модераторам с просьбой удалить запись. Услышав отказ, девушка обратилась к своим подписчикам.

«Пожалуйста, накидайте жалоб на "Заводной апельсин"! Мало того, что они взяли мой твит без спроса, так и считают, что имеют право на меня наезжать… Меня уже нашли некоторые знакомые…. плачу», — заявила @sunleciel, приложив скриншот переписки с администрацией паблика.

Из-за «войны» между подписчиками девушки и сообществом «Заводной апельсин» история получила огласку. Один из пользователей сети нашел школу, в которой учится девушка, и поведал руководству заведения о ее проблеме с отчимом.

Вскоре школьница написала, что едет в полицию на допрос. «Ужасно, я столько объяснительных написала, рука отсохла», — рассказала она. Девушка также добавила, что ради своей безопасности временно закроет свой аккаунт и удалит скандальные посты.