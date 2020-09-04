Российская ведущая перекрасила волосы в розовый в прямом эфире ради школьницы

Российская ведущая Анастасия Цыганова перекрасила волосы в розовый цвет в прямом эфире, чтобы поддержать школьницу, которой из-за оттенка волос запретили нести флаг России на линейке. Таким образом Цыганова выразила мнение редакции красноярского телеканала «Прима», на котором она работает.

По словам ведущей, цвет волос не является критерием патриотизма, поэтому она решила поменять оттенок и своей прически. Она отметила, что мнение большинства россиян о людях с яркой внешностью все еще негативное.

«Эфир и звонки в студию показали: мы все еще живем по принципам "сильно ярко — равно нехорошо" и "нечего тут выпендриваться"», — рассказала ведущая. Она заметила, что во время звонков люди сравнивали детей с окрашенными волосами с клоунами и попугаями.

Она также привела аналогию одного из зрителей, который обратился к журналистке с вопросом: «Если бы девочка захотела нести флаг, обмазав себя говном, ведущая этой замечательной программы тоже бы разделась и начала себя жидким стулом натирать?»

По словам Цыгановой, это не проблема отдельной красноярской школы, так как после эфира ей писали молодые родители и педагоги с похожими историями и в других учебных заведениях. Ведущая заключила, что канал поступил правильно, обратив внимание на эту тему.

В феврале в одном из кафе в центре Москвы на Новом Арбате компания друзей пригрозила местному жителю пистолетом из-за розового цвета его волос. Группа из пяти человек кричала и угрожала убийством. Шумную компанию вывели после того, как девушка одного из нападавших вылила на голову друга москвича молочный коктейль.