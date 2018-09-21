Школа наказала дочь депутата за розовые волосы и получила дело

Прокуратура Пермского края возбудила административное дело против директора гимназии, ученицу которой отстранили от занятий за розовый цвет волос. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье о незаконном ограничении права на образование. В прокуратуре отметили, что в уставе школы не указаны требования к цвету и длине волос учащихся. Кроме того, федеральное законодательство об образовании не предусматривает отстранение детей от занятий.

7 сентября мать ученицы, депутат Пермской городской думы от партии «Яблоко» Надежда Агишева выложила на своей странице в Facebook распоряжение об отстранении ее дочери от занятий, подписанное директором гимназии. В документе сказано, что ученицу не допустили до занятий в связи с «нарушением требований к внешнему виду и одежде обучающихся в гимназии: окрашиванием волос, заменой классического костюма набором подходящей по цвету одежды, отсутствием эмблемы гимназии». Десятиклассницу отстранили от занятий до тех пор, пока нарушения не будут исправлены.

Агишева рассказала, что не обращалась с жалобами в надзорные органы и не планирует преследовать администрацию школы. По словам депутата, ее дочери предложили индивидуальный план обучения, чтобы ограничить возможность контакта с другими детьми. Перекрашивать дочери волосы женщина не будет.

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