Против ударившей ученика рязанской школы учительницы возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дело в отношении учительницы одной из школ в Рязанской области, которая ударила учебником мешавшего ей вести урок мальчика. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как уточнили в полиции, уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Ранее видеозапись с инцидентом в школе села Истье Старожиловского района появилась в сети. На кадрах видно, как учитель кричит на ученика, сидящего за последней партой, а потом два раза бьет его учебником по затылку и рукой по лицу. Сотрудники полиции начали проверку по данному факту. По результатам проверки учительница была уволена.

