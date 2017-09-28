Учительница побила учебником мешавшего вести урок школьника в Рязанской области

Сотрудники полиции начали проверку после появления в сети видео, на котором учительница одной из школ Рязанской области ударила учебником мальчика, мешавшего ей вести урок. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Видеозапись была опубликована на YouTube и в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как учитель кричит на ученика, сидящего за последней партой, а потом два раза бьет его учебником по затылку и рукой по лицу. После этого подросток, пообещав сходить к директору, забирает свои вещи и покидает класс.

Как отметили в полиции, инцидент произошел в школе села Истье Старожиловского района. «В проверке участвуют сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних», — отметили в управлении МВД.

Ранее в сентябре в сети появилось видео, на котором учитель школы в китайском городе Хэфэй бьет старшеклассников за плохое знание классической поэзии. После произошедшего мужчина был отстранен от работы.