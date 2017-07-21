В нескольких школах Техаса детей разрешили бить палками

Руководство независимого школьного округа Three Rivers в штате Техас (США) разрешило бить учеников плоскими палками в случае непослушания. Об этом сообщает Corpus Christi Caller-Times.

«За» проголосовали шесть членов правления, один на заседании отсутствовал. Они постановили: бить детей сможет или директор, или завуч по учебно-воспитательной работе с письменного и устного разрешения родителей. Давать свое согласие им нужно будет в начале каждого учебного года. «Если родители против, вопрос моментально снимается», — пояснила старший инспектор учебного округа Мэри Спрингс.

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Техас — один из 19 штатов США, где телесные наказания в школах легализованы. В ноябре 2016-го Джон Кинг (тогда министр образования) разослал по всем штатам рекомендации запретить бить детей за непослушание: по его словам, это наносит им вред.

Министр, ссылаясь на данные ученых, подчеркивал, что телесные наказания делают детей более агрессивными и склонными к проказам, а в долгосрочной перспективе повышают их шансы пристраститься к алкоголю и наркотикам.

В России примерно треть граждан убеждены, что бить за непослушание подростков 13-14 лет — нормальная практика. Более половины опрошенных «Левада-Центром» одобряют чтение личной переписки, изучение вещей, содержимого карманов ребенка (54 процента «за», 41 — «против»). Чуть менее половины (47 процентов) уверены, что родители вправе ограничивать круг общения подростка, но почти столько же (46 процентов) убеждены в обратном.