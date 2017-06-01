Каждый третий россиянин одобрил физические наказания детей

Треть россиян (32 процента) убеждены, что физически наказывать подростков 13-14 лет — нормальная практика. Об этом свидетельствует проведенный к Международному дню защиты детей опрос «Левада-Центра», результаты которого публикует «Интерфакс».

Более половины опрошенных одобряют чтение личной переписки, изучение вещей, содержимого карманов ребенка (54 процента за, 41 — против). Чуть меньше половины (47 процентов) уверены, что родители вправе ограничивать круг общения подростка, но почти столько же (46 процентов) убеждены в обратном.

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Большинство участников опроса (77 процентов) одобряют детский наемный труд в свободное от учебы время, против этого выступили 18 процентов респондентов. 24 процента при этом уверены, что родители вправе забирать все заработанное ребенком в общий бюджет, но 57 процентов придерживаются противоположенного мнения.

48 процентов россиян убеждены, что уголовная ответственность должна применяться с 16 лет, а не с 18 лет. Избирательное право с 16 лет при этом готовы дать только 20 процентов респондентов, а право вступать с этого возраста в брак — лишь 16 процентов.

Опрос проводился 19-22 мая среди 1600 совершеннолетних граждан России из 137 населенных пунктов и 48 регионов.

Также 1 июня «Интерфакс» опубликовал результаты опроса ВЦИОМ по поводу самых распространенных методов наказания детей. 80 процентов применяют словесные наставления и нравоучения, 45 процентов ограничивают досуг детей, 43 процента — блокируют им доступ к компьютеру.

Физические меры воздействия, согласно этому опросу, теряют актуальность. 49 процентов опрошенных родителей в детстве стояли в углу, но только 29 процентов практикуют это в отношении своих детей. Шлепки и подзатыльники в детстве получали 37 процентов родителей, но применяют это наказание сейчас — только 27.

17 мая наместник входящего в РПЦ Новоиерусалимского монастыря Феофилакт (Безукладников) призвал депутатов Госдумы на законодательном уровне запретить аборты и разрешить родителям применять телесные наказания к своим подопечным. По словам Феофилакта, запрет на физическое насилие в отношении детей противоречит Священному Писанию