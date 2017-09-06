Китайский учитель избил 20 школьников за незнание классической поэзии

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В китайском городе Хэфэй, провинция Аньхой, учитель избил старшеклассников за плохое знание классической поэзии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 1 сентября. Учитель вызывал школьников к доске и бил по лицу тех, кто не мог без ошибок переписать стихотворение по памяти. Таким образом были наказаны более 20 учеников.

Один из присутствовавших в классе снял наказание на мобильный телефон и опубликовал в интернете. После этого учитель был временно отстранен от работы.

В марте сообщалось, что американская организация «Храм Сатаны» начала рекламную кампанию против телесных наказаний в школах. Преподавателям разрешено бить учеников в 19 штатах США.