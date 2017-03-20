«Храм Сатаны» развернул борьбу с телесными наказаниями в школах

Организация «Храм Сатаны» разместила в американском штате Техас рекламный щит, критикующий телесные наказания в школах. Об этом сообщает сайт Nbcdfw.com.

Плакат с надписью «Больше никогда не подвергайся побоям в школе», а также пентаграммой и силуэтом сатанинского идола Бафомета появился в техасском городке Спрингфилд, где в 2012 году заместитель директора местной школы отшлепал двух старшеклассниц.

«В 19 штатах разрешены телесные наказания, и каждый год в школах законно бьют более 110 тысяч детей», — отмечается на сайте ProtectChildrenProject.com, открытом «Храмом Сатаны». Кампания началась со Спрингфилда из-за того, что избивший учениц сотрудник школы так и не был наказан.

Суперинтендант школьного округа Майкл Келли (Michael Kelley) заявил, что «Храм Сатаны» выбрал странный момент для рекламы в Спрингфилде. Хотя телесные наказания по-прежнему не запрещены, к ним решено не прибегать. Кроме того, чтобы ударить школьника, теперь требуется разрешение родителей или опекуна.

«Храм Сатаны» — американская политическая организация, созданная в 2014 году для борьбы за отделение церкви от государства, социальную справедливость и равенство. Вопреки названию, ее члены не верят в оккультизм и не поклоняются дьяволу.

В декабре прошлого года сообщалось, что «Храм Сатаны» осудил введенные в Техасе правила обращения с останками человеческих эмбрионов. По мнению членов организации, они нарушают права, гарантируемые федеральными законами о свободе вероисповедания.