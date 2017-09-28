В Рязанской области уволили ударившую школьника учебником учительницу

Учительница одной из школ Рязанской области, ударившая учебником мешавшего ей вести урок мальчика, уволена с занимаемой должности. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В областном ведомстве пояснили, что «в ходе проверки выявлен факт ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также жестокого обращения с несовершеннолетним учеником со стороны педагогического работника МБОУ "Истьинская средняя школа"».

Прокуратура будет добиваться возбуждения уголовного дела по факту избиения мальчика, добавили в пресс-службе. Материалы проведенной проверки уже направлены в органы предварительного расследования.

Кроме того, ведомство внесло в адрес начальника управления образования и молодежной политики района представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Ранее в сети появилась видеозапись с инцидентом в рязанской школе. На кадрах видно, как учитель кричит на ученика, сидящего за последней партой, а потом два раза бьет его учебником по затылку и рукой по лицу. Сотрудники полиции начали проверку по данному факту.