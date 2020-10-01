Школьник поучаствовал в смертельной игре и покончил с собой

Итальянский школьник покончил с собой после участия в новой онлайн-игре, похожей на «Синего кита». К такому выводу пришли местные полицейские, занимающиеся расследованием трагедии. Об инциденте сообщает Daily Mail со ссылкой на итальянские СМИ.

По данным журналистов, 11-летний мальчик оставил предсмертную записку. В ней он признался в любви к родителям и написал, что «должен следовать за черным мужчиной в капюшоне». Следователи считают, что речь идет о вымышленном персонаже по имени Джонатан Галиндо — загадочной фигуре, которая выглядит как человекоподобная собака и носит темный капюшон.

Daily Mail пишет, что суицидальная онлайн-игра начинается с того момента, как кто-то (чаще всего дети или подростки) добавляет Галиндо в общие чаты. Попавший в переписку персонаж начинает выдавать простые задания вроде «проснуться среди ночи» или «посмотреть страшный фильм». Постепенно приказы становятся все опаснее, а в финале игроку необходимо подвергнуть себя смертельной опасности или вовсе совершить самоубийство.

Журналисты сравнивают новое «развлечение» с «Синим китом» — популярной в России онлайн-игрой, которая якобы мотивировала подростков совершать суициды. По данным российских правоохранительных органов, «Синий кит» стал причиной смерти как минимум 15 человек.