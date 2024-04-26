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12:26, 26 апреля 2024Интернет и СМИ

В США заявили о воюющих на Украине солдатах НАТО

Asia Times: военные НАТО принимают активное участие в конфликте на Украине

Фото: Reuters

Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что солдаты НАТО воюют на Украине. Об этом он высказался в статье, опубликованной в издании Asia Times.

Брайен обратил внимание, что на Украину прибывают военные из Польши, Франции, Великобритании и Финляндии.

«НАТО заявляет, что эти солдаты не участвуют в боевых действиях, а находятся на Украине, чтобы управлять современным западным оборудованием. Но если они стреляют по русским, то единственный правильный способ истолковать их присутствие — признать, что они принимают активное участие в военном конфликте», — написал он.

По его словам, несмотря на заявления администрации президента США Джо Байдена о том, что страна выступает против отправки солдат НАТО на Украину, это может случиться. Брайен предположил, что американский лидер может отправить военных альянса на Украину в случае своего переизбрания.

Ранее Брайен заявил, что Запад готовит план Б на случай поражения Украины в конфликте с Россией. По его мнению, Евросоюз может использовать Молдавию как плацдарм против России.

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