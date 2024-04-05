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12:40, 5 апреля 2024Мир

Стало известно о подготовке Западом плана Б на случай поражения Киева

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Запад использует Молдавию как плацдарм против РФ

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Запад готовит план Б на случай поражения Киева в конфликте на Украине — Европейский союз (ЕС) может использовать Молдавию в качестве плацдарма против России. Об этом бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен написал в статье, опубликованной изданием Asia Times.

«Большие проблемы могут назревать в маленькой Молдавии, которая начинает выглядеть как плацдарм Европейского союза, который сможет компенсировать намечающуюся победу России на Украине», — написал экс-сотрудник Пентагона.

По его словам, американские войска сейчас находятся в Молдавии якобы для совместных военных учений, которые начались 1 апреля и продлятся до 19 апреля. Министерство обороны Молдавии отметило, что целью тренировок военных является «обмен опытом между молдавскими, румынскими и американскими спецназовцами».

В 2021 году Молдавия получила от правительства США военную технику стоимостью пять миллионов долларов для участия в миротворческих операциях.

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      Лина Пивоварова
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