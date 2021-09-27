Молдавия получила от США вооружение на пять миллионов долларов

Молдавия получила от правительства США военную технику для участия в миротворческих операциях. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики со ссылкой на главу ведомства Анатолия Носатого.

По его словам, стоимость поставок составила пять миллионов долларов (около 363 миллионов рублей). Он рассказал, что вооружение необходимо для реализации плана развития и преобразования национальной армии, реформирование которой началось в 2018 году и направлено на повышение боеспособности войск.

«Поставка оборудования стала возможной благодаря многолетнему позитивному сотрудничеству между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки», — подчеркнул Носатый.

Министр обороны не уточнил, какое именно оборудование было поставлено в Молдавию, однако отметил, что до конца года ожидаются еще несколько партий техники, которая будет распределена по различным частям армии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что новая власть республики нуждается в поддержке США для реализации своей политической программы. Глава государства указала на то, что в планах новой власти масштабная борьба с коррупцией, реформирование судебной системы, модернизация сфер образования, здравоохранения, а также политики в области сельского хозяйства и экологии.

Военно-техническое сотрудничество США и Молдавии основывается на меморандуме «О сотрудничестве в военной области между министерством обороны Республики Молдавии и министерством обороны Соединенных Штатов Америки», который был подписан 4 декабря 1995 года.

