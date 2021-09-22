На Украине начались военные учения с участием стран НАТО

На Украине начались маневры «Объединенные усилия — 2021» с участием государств НАТО

На Украине начались военные учения «Объединенные усилия — 2021». Об этом в среду, 22 сентября, сообщает УНИАН.

В маневрах участвуют подразделения 15 государств, 11 из которых являются членами НАТО. В учениях будут задействованы 12,5 тысячи военных, более 600 единиц вооружения и техники. Запланировано участие группы экспертов стратегического командования НАТО по операциям.

Основная цель учений заявлена как повышение оборонных возможностей Украины и улучшение взаимосовместимости с армиями государств-членов НАТО.

Ранее во Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности стартовали международные военные учения с участием стран НАТО Rapid Trident-2021. В торжественной церемонии открытия приняли участие военнослужащие из 13 государств, в том числе США, Великобритании, Польши, Румынии, Молдавии и Турции.