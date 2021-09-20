На Украине начались военные учения с участием стран НАТО

Во Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности начались международные военные учения с участием стран НАТО Rapid Trident-2021. Об этом пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает на своей странице в Facebook.

В торжественной церемонии их открытия приняли участие военнослужащие из 13 государств-участников учений, в том числе из Украины, США, Великобритании, Польши, Румынии, Молдавии и Турции.

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Ранее в командовании украинских Сухопутных войск заявили о том, что учения Rapid Trident-2021 будут проходить до 1 октября. Всего в них будет задействовано более шести тысяч военных. Основная цель тренировок — подготовка к совместным действиям во время коалиционных операций. Украинская сторона также подчеркнула, что учебные маневры станут «важным шагом» страны на пути в НАТО.

До этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил, что с 22 по 30 сентября на Украине пройдут международные военные учения «Объединенные усилия-2021». Он подчеркнул, что это станет симметричным ответом на российско-белорусские маневры «Запад-2021», которые, по его мнению, являются фактором российской агрессии.