На Украине начнутся очередные военные учения с участием стран НАТО

Во Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного 20 сентября начнутся украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021. Об этом пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает на своей странице в Facebook.

Очередные военные учения будут проходить до 1 октября. Кроме Украины и США, в маневрах примут участие 13 государств, в том числе страны-члены НАТО. Всего в учениях будет задействовано более 6 тысяч военнослужащих.

Основной целью учебных маневров станет подготовка к совместным действиям во время коалиционных операций. Отмечается, что впервые за всю историю Rapid Trident будут проведены тактические тренировки с боевой стрельбой. Кроме того, в рамках учений запланировано совместное десантирование украинских и американских солдат из военно-транспортного самолета С-130.

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В командовании украинских Сухопутных войск подчеркнули, что запланированные тренировки станут «важным шагом» страны на пути в НАТО и «улучшат совместимость» штабов Вооруженных сил Украины, США, других членов Североатлантического альянса и государств-партнеров.

Ранее в Одессе начались совместные командно-военные учения Украины и стран НАТО «Нерушимая устойчивость». Они направлены на отработку противодействия гибридным угрозам критической инфраструктуре в Черноморском регионе. В пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины отметили, что маневры проводятся совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и при поддержке Высшей морской школы США.