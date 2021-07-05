На Украине пройдут военные учения стран НАТО

На Украине пройдут первые сухопутные учения «Три меча-2021» с участием военных из Литвы, Польши и США. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook.

Учения будут проходить с 17 по 30 июля в Львовской области. В них примут участие более 1200 военнослужащих и свыше 200 боевых машин из стран НАТО.

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В ходе учений будут отрабатываться совместные маневры в полевых условиях. В Генштабе ВСУ заявили, что они будут носить «исключительно оборонительный характер».

По мнению военного руководства Украины, учения улучшат сотрудничество между ВСУ и вооруженными силами НАТО. Предполагается, что это также поможет стране реформировать свои вооруженные силы, в частности в направлении подготовки своих военнослужащих по стандартам НАТО.

28 июня на Украине начались самые масштабные за всю ее историю международные военные учения Sea Breeze. В них принимают участие 5 тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них представляют страны НАТО.

В начале июня ВСУ провели учения по обороне побережья и отражению морского десанта на границе с Крымом. Они предполагали отражение атаки предполагаемого противника, который планировал высадиться на береговой линии и занять опорные точки для обороны в ожидании поддержки десанта.