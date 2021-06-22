На Украине с участием НАТО пройдут самые масштабные военные учения Sea Breeze

На Украине проведут самые масштабные за всю историю международные военные учения Sea Breeze. Об этом сообщается в Тwitter-аккаунте пресс-службы посольства США в Киеве.

В учениях примут участие 5 тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них будут представлять страны НАТО.

Военные учения Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины. В ходе них отрабатываются морские и сухопутные маневры.

В июне Военно-морские силы Украины провели в Черном море тактические учения с участием морской пехоты и авиации. Руководитель учений, командир флотилии капитан 1-го ранга Юрий Федаш рассказал, что в этом году военные впервые тренировались с надувными мишенями Killer Tomatoes, которые используются в странах НАТО.

В мае Украина и США организовали в Черном море совместные военные учения. Украинцы назвали это дружеским визитом с маневрами против условных российских кораблей и тренингами по обмену опытом в штурмовых операциях.