ВМС Украины провели тактические учения с авиацией в Черном море

Военно-морские силы Украины провели в Черном море тактические учение, подключив морскую пехоту и авиацию. Об этом сообщается на сайте министерства обороны страны.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в учениях приняли участие корабельная десантная группа, дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация, а также авиация Воздушных сил.

Мероприятие разделили на несколько этапов. Задействованные в учениях военнослужащие провели отработку противокатерной обороны, тактического маневрирования, передачу грузов во время движения, смоделировали ситуацию с оказанием помощи аварийному кораблю, подключив аварийно-спасательную группу.

Руководитель учений, командир флотилии капитан 1-го ранга Юрий Федаш рассказал, что тактические этапы противокатерной обороны на переходе морем осуществлялись с выполнением боевых упражнений по морским целям. «К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель», — добавил он, подчеркнув, что в этом году военные впервые тренировались с используемыми странами НАТО надувными мишенями Killer Tomatoes.

Ранее ВМС США подтвердили бесполезность продаваемых Украине списываемых катеров. Выяснилось, что Пентагон планирует списать новейшие патрульные катера проекта Mark VI, которые в июле прошлого года были обещаны Вашингтоном Киеву.