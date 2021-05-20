Зеленский анонсировал военный парад «в Одессе и на Украине»

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о планах властей провести масштабное празднование 30-летия независимости республики и анонсировал парад Военно-морских сил (ВМС) «в Одессе и на Украине». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на его официальной странице в Facebook.

По словам политика, праздник будет проходить во всех регионах страны и растянется на три дня. В частности, 22 августа в Киеве пройдет награждение «Великих украинцев» — эта премия была учреждена президентом для людей, которые «прославляют Украину» за рубежом. В этот же день в Киеве состоится большой музыкальный концерт.

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23 августа откроется первый саммит «Крымской платформы» — международной площадки по обсуждению «деоккупации» Крымского полуострова. Тогда же во всех областных центрах республики поднимут «огромные флаги» Украины, а в столице состоится «саммит первых леди», в котором примут участие жены местных и иностранных политиков.

В завершении празднования, 24 августа в стране пройдут парады сухопутных и военно-морских сил Украины. «Военный парад будет и в Одессе, и в Украине», — оговорился Зеленский, отметив, что военные корабли войдут для празднования в воды Днепра.

Пресс-конференция Владимира Зеленского проходит в день второй годовщины нахождения у власти. Она проходит в авиационном ангаре, где расположен крупнейших по грузоподъемности самолетов в мире — «Руслан» (Ан-124-100). Рядом с авиастроительным предприятием одновременно начался оппозиционный митинг. Протестующие вышли с плакатами «ст. 111 Зе!Готуйся». Таким образом они намекают Зеленскому на статью о государственной измене.