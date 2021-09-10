Украина ответит на совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021»

На Украине проведут маневры с участием стран НАТО в ответ на учения России и Белоруссии

В конце сентября на Украине пройдут учения «Объединенные усилия-2021» с участием военных стран-членов НАТО. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, передает «РБК-Украина».

По его словам, это станет симметричным ответом на совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021», которые являются фактором российской агрессии и угрозой национальной безопасности Украины и стран Европейского союза (ЕС). Он отметил, что маневры пройдут с 22 по 30 сентября на украинских полигонах и в Азово-Черноморской акватории.

«Основная задача учений — наращивание возможностей для отражения вооруженной агрессии противника», — рассказал Залужный. Военачальник добавил, что в мероприятиях примут участие около 12,5 тысячи военных, из них 700 будут представлены странами Североатлантического альянса. Также будет задействована иностранная военная техника.

10 сентября начались российско-белорусские учения «Запад-2021», который будут проходить до 16 сентября на полигонах обеих стран. Всего в маневрах примут участие около 200 тысяч военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, а также реактивные системы залпового огня, минометы и 15 кораблей.

Планируется, что во время учений военнослужащие отработают использование группировок войск в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства. Стороны заверили Украину и ЕС, что учения носят сугубо оборонительный характер и не несут угрозу безопасности и суверенитету других стран.