Истребители России и Белоруссии приступили к охране границ Союзного государства

На полигоне в Барановичах прошла торжественная церемония начала совместного дежурства авиационных подразделений России и Белоруссии, нацеленного на охрану воздушных границ Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики, передает «Sputnik Беларусь».

По информации оборонного ведомства, к дежурству приступили истребители Су-30СМ. Одновременно на западе республики те же задачи начали выполнять зенитно-ракетные подразделения Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии.

9 сентября в Белоруссии на полигоне «Обуз-Лесновский» состоялась церемония открытия совместных с Россией стратегических учений «Запад-2021». По информации Минобороны республики, в мероприятии приняли участие военнослужащие России и Белоруссии, офицеры ведомства и Генеральных штабов ВС обеих стран из состава Объединенного командования региональной группировки войск, а также представители Казахстана из Коллективных сил оперативного реагирования при Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее в Белоруссию в рамках создания совместного учебно-боевого центра подготовки ВС и войск противовоздушной обороны были доставлены самолеты Су-30СМ Воздушно-космических сил России. О создании центров стороны договорились в марте.