Лукашенко и Путин примут участие в совместных учениях «Запад-2021»

Лукашенко сообщил, что вместе с Путиным проверит готовность армии к обороне

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в совместных военных учениях «Запад-2021», которые пройдут в сентябре на территории обеих стран. Об этом сообщил белорусский лидер в беседе с журналистами, передает Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, в ходе маневров будет проверена боеготовность армии к обороне Союзного государства. Лукашенко подчеркнул, что будет наблюдать за ходом учений на одном из полигонов в Белоруссии, а Путин — в России. Он добавил, что в военных мероприятиях будут задействованы десятки полигонов, большая часть из которых находится в Белоруссии.

Белорусский лидер отметил, что Россия и Белоруссия регулярно проводят совместные военные учения с целью повышения обороноспособности армий двух государств и выработки совместных действий в случае внешней угрозы. Лукашенко отметил, что российско-белорусские маневры не носят захватнический характер, поэтому странам-членам НАТО не стоит опасаться за свою безопасность.

Ранее Лукашенко рассказал о планах России поставлять Белоруссии самолеты, вертолеты, зенитные ракетные системы (ЗРС) и другие средства противовоздушной обороны (ПВО). В частности, отметил Лукашенко, Белоруссии могут передать ЗРС С-400, которые «очень нужны» стране.

Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» будут проходить с 10 по 16 сентября. В преддверии учений Лукашенко созвонился с Путиным. В ходе разговора стороны обсудили тему сотрудничества в области подготовки кадров военных и спецслужб.