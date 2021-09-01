Лукашенко анонсировал поставки десятков самолетов и С-400 из России

Россия в ближайшее время начнет поставлять в Белоруссию самолеты, вертолеты, зенитные ракетные системы (ЗРС) и другие средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 1 сентября, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, боевые машины, которые получит Минск, будут исчисляться десятками. В частности, отметил Лукашенко, Белоруссии могут передать ЗРС С-400, которые «очень нужны» стране.

«Словом, самое современное оборудование. Мы дооснастимся», — заверил белорусский лидер. При этом стоимость закупленной техники он не раскрыл.

В то же время Лукашенко добавил, что Минск может заказать у Москвы и другие боевые машины, если увидит что-то необходимое для себя на учениях «Запад-2021», в которых примут участие российские и белорусские военные.

С 10 по 16 сентября в Белоруссии пройдут совместные с Россией военные учения «Запад-2021». Во время них стороны отработают обеспечение безопасности Союзного государства. В преддверии учений Лукашенко созвонился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора стороны обсудили тему сотрудничества в области подготовки кадров военных и спецслужб.