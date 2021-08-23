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Путин и Лукашенко обсудили учения «Запад-2021»

Президенты Путин и Лукашенко обсудили развитие союзных программ и учения «Запад-2021»
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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лидеры Союзного государства обсудили несколько тем вечером в понедельник, 23 августа. «Продолжить обсуждение актуальных вопросов они договорились еще утром во время саммита», — отмечается в сообщении. Путин и Лукашенко затронули развитие союзных программ, находящихся в высокой степени готовности. Конкретные решения по ним будут приняты в ближайшее время.

Политики коснулись и предстоящих учений «Запад-2021», в которых примут участие российские и белорусские военные. Президенты также обсудили ситуацию на границах Белоруссии и стран НАТО. В ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко затронули тему сотрудничества в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействия СМИ. Кроме того, стороны согласовали график контактов на высшем уровне в ближайшее время.

Учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Во время маневров будет дана оценка готовности армий двух стран к защите Союзного государства.

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