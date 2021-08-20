Лукашенко одобрил аренду Россией военных баз в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проекты документов, касающихся аренды Россией двух военных баз, об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Речь идет об использовании радиостанции «Вилейка» и завершении строительства и содержания узла «Барановичи» системы предупреждения о ракетном нападении. Оба соглашения об использовании российской стороной баз в Белоруссии были подписаны более 25 лет назад, 6 января 1995 года.

Радиоузел «Барановичи» размещен в Ганцевичах, радиостанция «Вилейка» является зональным пунктом связи ВМФ России. Соглашения могут продлеваться сторонами по письменной договоренности.

Ранее Лукашенко пообещал разместить на территории страны российскую армию, если появится такая необходимость. По словам политика, сейчас в Европейском союзе размещены «миллионы» американских военных объектов, часть из которых оснащена ядерным вооружением. В связи с этим он призвал западные страны «не париться», что в Белоруссии могут появиться одна или несколько российских военных баз.