Лукашенко пообещал разместить «всю российскую армию» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал разместить на территории страны российскую армию, если появится такая необходимость. Об этом он высказался во время «Большого разговора» с журналистами. Трансляция мероприятия доступна в YouTube.

По словам политика, сейчас в Европейском союзе размещены «миллионы» американских военных объектов, часть из которых оснащена ядерным вооружением. В связи с этим он призвал западные страны «не париться», что в Белоруссии могут появиться одна или несколько российских военных баз. «Если она будет, она здесь не нужна!» — сказал Лукашенко.

Он отметил, что равным счетом на территории республики могут появиться и «китайские или украинские базы», а иностранные государства не должны быть озабочены этим вопросом. «Но если будет нужно, тут не просто будет база... Тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены!», — подчеркнул глава государства

Ранее Александр Лукашенко объявил о своем скором уходе с поста главы государства. В то же время он призвал не гадать, когда именно это произойдет, и отказался называть имя своего возможного преемника. «Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так», — подчеркнул он.