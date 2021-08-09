Лукашенко допустил передачу части президентских полномочий

Часть полномочий президента Белоруссии может быть передана Всебелорусскому народному собранию (ВНС). Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами, трансляция которого доступна на YouTube.

Он отметил, что пока не может сказать, какие именно функции перейдут ВНС, однако допустил, что это могут быть вопросы приватизации, продажи земель и развитие сельского хозяйства. Президент добавил, что передача полномочий будет проходить только в интересах белорусского государства, а не во благо каких-либо политических элит.

Политик также отметил, что ВНС должно быть представлено старым поколением белорусских управленцев, так как они обладают необходимыми знаниями и опытом. «Новое поколение, которое сейчас приходит, оно не должно выбросить на обочину старшее поколение. Этот опыт всегда пригодится», — подчеркнул Лукашенко.

11 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании, Лукашенко заявил, что проект новой конституции успеют подготовить в течение этого года, а на обсуждение его нужно вынести в начале 2022-го. После этого, как отметил президент, начнет решаться вопрос о его уходе с поста главы государства. Ранее он уже заявлял, что уйдет в отставку только после принятия новой редакции основного закона страны.

Ранее Лукашенко предложил передать часть президентских полномочий Всебелорусскому народному собранию. Он также предложил сделать ВНС конституционным органом, который бы определял курс развития республики.