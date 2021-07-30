Лукашенко назвал сроки проведения референдума по Конституции

Референдум по принятию поправок в Конституцию Белоруссии пройдет не позднее февраля 2022 года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе выступления выступления на встрече с активом местной вертикали, сообщает БЕЛТА.

По словам политика, на почве подготовки к референдуму в информационном пространстве распространилось множество фейковых сведений на этот счет. Тем не менее принятое на Всебелорусском народном собрании решение о конституционных реформах останется без изменений.

«Все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны», — сказал Лукашенко. Он также назвал грядущие изменения в основной закон «концептом будущего» Белоруссии и подчеркнул, что голосование должно пройти «на образцовом уровне».