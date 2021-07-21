Лукашенко примет решение об ограничении срока полномочий президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получит на рассмотрение согласованные Конституционной комиссией предложения по изменению Конституции, в том числе касающиеся ограничения срока полномочий президентства в стране. Об этом заявил председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич, передает БЕЛТА.

По его словам, комиссия провела девять заседаний, в течение которых ей удалось согласовать текст изменений в основной закон. По итогам рабочих совещаний предлагается внести изменения в 59 статей Конституции Белоруссии, включить 16 новых статей, а две — исключить.

Миклашевич отметил, что изменения были согласованы точно в срок. Следующим этапом конституционной реформы станет обсуждение вариантов изменений Конституции Белоруссии совместно с Лукашенко, который примет окончательное решение. Затем поправки вынесут на республиканский референдум.

Все предложения по поправкам в основной закон для последующего их вынесения на республиканский референдум Лукашенко получит до 1 августа 2021 года.

Ранее Миклашевич сообщил о предложении Конституционной комиссии ограничить срок полномочий президента Белоруссии. По его словам, на законодательном уровне предлагается закрепить, что один человек может занимать пост главы республики не более двух сроков. Он добавил, что увеличению подвергнутся также возрастной ценз и ценз оседлости кандидатов.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Лукашенко вновь заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Конституционная комиссия из 36 человек была назначена им 16 марта. Вместе с тем белорусская оппозиция разработала проект конституции, в которой предлагает переход государства с президентской формы правления на парламентскую.