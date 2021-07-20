Глава МИД Белоруссии заявил о попытках сделать из страны «вторую Украину»

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей считает, что политические решения стран Запада в отношении республики «безответственны и непредсказуемы». Его слова приводит БЕЛТА.

Он заявил, что из страны пытаются «сделать вторую Украину» и превратить ее в горячую точку на карте Европы, в то время как Минск стремится к дипломатическому разрешению всех споров.

Макей подчеркнул, что Белоруссия не собирается «сжигать за собой мосты» и стремится «сохранить хрупкую стабильность» в регионе, в то время как против страны развязана «торгово-экономическая и политическая война вплоть до террористических угроз». «То, что происходит в отношении Белоруссии, выходит за пределы человеческого понимания. Идет игра без правил», — подчеркнул министр.

Ранее Макей уже заявлял о попытках внешних сил сделать из Белоруссии «вторую Украину». Он объяснил это желанием Запада создать «недружественный пояс» вокруг России, усиление которой беспокоит их лидеров. Позже Макей призвал дать ответ на гибридную войну со стороны Запада, укрепив отношения с Россией и Китаем.