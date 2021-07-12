Глава МИД Белоруссии заявил о попытках сделать из страны «вторую Украину»

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью RT заявил о попытках внешних сил сделать из страны «вторую Украину».

«Я думаю, что цель состояла в том — я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Белоруссии — чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию», — сказал Макей.

По словам министра, Россия превращается в мощную мировую державу, что абсолютно неприемлемо для Запада.

«И все события, которые происходили в Белоруссии, являются следствием вот этого геополитического столкновения. Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время», — добавил он.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Лукашенко утверждал, что за ними стоит Запад, который хочет уничтожить Белоруссию. Он также обвинял в причастности к организациям волнений Украину.

2 июля Лукашенко заявил, что Киев участвовал в создании «спящих» террористических ячеек в Белоруссии. Он распорядился закрыть границу с Украиной, откуда, по его словам, поступает много оружия.