Украина предложила Белоруссии альтернативу «русскому миру»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Белоруссии альтернативу «русскому миру». Он выразил надежду, что соседняя республика однажды присоединится к «Люблинскому треугольнику», в который входят Украина, Польша и Литва. Об этом в среду, 7 июля, сообщает Vesti.ua.

«"Люблинский треугольник" — это, по сути, альтернатива "русскому миру" в этой части Европы, — заявил Кулеба. — Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо "русского мира" выберет "Люблинский треугольник"».

Глава украинского МИД находится с рабочим визитом в Вильнюсе, где страны «Люблинского треугольника» планируют подписать ряд документов.

«Ключевое — совместное противодействие вызовам ради свободы, безопасности и процветания региона между Балтийским и Черным морями», — отметил Кулеба.

2 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Он заявил, что Киев участвовал в создании на белорусской территории «спящих» террористических ячеек.