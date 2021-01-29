Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые пообщалась с властями Украины. Об этом сообщается на сайте оппозиционерки.

Тихановская 29 января приняла участие в онлайн-встрече глав МИД стран Люблинского треугольника — Украины, Польши и Литвы. Она присоединилась к мероприятию по приглашению украинского министра Дмитрия Кулебы. «Это первый контакт лидера демократической Белоруссии с представителями Украины», — говорится в сообщении на сайте Тихановской.

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На встрече экс-кандидат «сказала о благодарности белорусов украинской стороне за решение не признавать Лукашенко президентом». Она призвала принять более эффективные индивидуальные санкции против белорусских властей и предложила превратить Люблинский треугольник в Люблинскую четверку — «с участием демократической Белоруссии».

Кулеба поддержал данную идею. «Украина последовательно поддерживает народ Белоруссии в его борьбе за свои права и демократические изменения», — заявил он.

В Белоруссии полгода продолжаются массовые протесты из-за официальных итогов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. На этом фоне ухудшились отношения Минска с Киевом. Украина просила выдать задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе. Однако те вернулись в Россию. Киев заявил, что приостанавливает контакты с соседней республикой.