Глава МИД Украины оценил влияние Запада на белорусские протесты

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу Internationale Politik оценил влияние Запада на белорусские протесты. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает «Sputnik Беларусь».

Как заявил Кулеба, влияние Евросоюза и прочих западных государств на события в Белоруссии крайне ограниченно. При этом украинский министр не видит, как страна может в обозримом будущем развиваться в прозападном направлении.

По его словам, продемократическая часть белорусского общества переживает процесс созревания и это требует высокой цены.

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«Мы можем сделать то, что мы уже делаем сейчас: открыть наши границы для тех, кто вынужден или хочет покинуть страну, и защитить людей, которые работают на демократию в своей стране. Но будущее Белоруссии находится исключительно в руках белорусского народа», — заключил Кулеба.

Ранее глава украинского МИД ответил на обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в призывах «душить» его страну с помощью экономических санкций. По словам Кулебы, он никогда не требовал «уничтожать» Белоруссию.

В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных итогов президентских выборов, согласно которым Лукашенко получил 80 процентов голосов. Параллельно ухудшились отношения Минска с Киевом.

Украина просила выдать задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе. Однако те вернулись в Россию. Киев заявил, что приостанавливает контакты с соседней республикой.