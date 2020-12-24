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Украина ответила на обвинения Лукашенко в призывах «душить» Белоруссию

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Фото: Reuters

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ответил на обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в призывах «душить» его страну с помощью экономических санкций. Об этом 24 декабря пишет «Страна.ua».

«Вопреки определенным заявлениям, которые звучали от моих коллег из Белоруссии, я ни в каких разговорах не требую от партнеров душить Белоруссию санкциями и уничтожать ее. Это противоречит самому духу отношений между белорусским и украинским народами», — сказал Кулеба.

Он счел несообразным вводить экономические санкции против соседней республики.

В конце ноября Лукашенко заявил, что, по данным спецслужб, в ноябре Кулеба говорил министру иностранных дел Германии, что Евросоюз должен ввести серьезнейшие санкции против Минска. Он якобы предлагал таким образом парализовать деятельность белорусского государства, бизнеса и промышленности.

Лукашенко выразил удивление позицией Украины, сообщала БЕЛТА.

«Им-то что надо? Даже россияне на меня всегда обижались: "Почему ты украинцев поддерживаешь?" — заметил он. — Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь».

В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных итогов президентских выборов, согласно которым Лукашенко получил 80 процентов голосов.

На этом фоне ухудшились отношения Минска с Киевом. Украина, в частности, просила белорусов выдать задержанных бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе, но те вернулись в Россию. Киев заявил, что приостанавливает контакты с соседом, и будет официально называть Лукашенко по имени, без указания должности.

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