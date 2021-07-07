Правительство Украины одобрило введение санкций против Белоруссии

Правительство Украины в среду, 7 июля, одобрило введение санкций против Белоруссии. Об этом сообщает «РБК — Украина».

В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Кабмин принял постановление о санкциях без обсуждения. РИА Новости передает, что санкции могут быть введены на три года против причастных к фальсификации президентских выборов и нарушении прав человека.

По данным «РБК — Украина», Киев намерен ввести ограничительные меры с учетом аналогичных решений Евросоюза. Согласно постановлению, санкции против Белоруссии отвечают требованиям защиты украинских интересов.

2 июля президент республики Александр Лукашенко заявил, что Украина участвовала в создании «спящих» террористических ячеек в Белоруссии. Он распорядился закрыть границу с соседней страной, откуда, по его словам, поступает много оружия.

В Белоруссии в августе прошлого года состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Первые акции жестко разгонялись, известно о погибших протестующих. Правозащитники насчитывают более 500 политзаключенных в Белоруссии. Евросоюз ввел четыре пакета санкций против республики.

Сам Лукашенко утверждал, что за протестами стоит Запад, который хочет уничтожить Белоруссию.