Евросоюз отреагировал на приговор Бабарико

Евросоюз отреагировал на решение Верховного суда Белоруссии, который приговорил экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам тюрьмы. Заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.

В тексте сказано, что Бабарико был арестован только потому, что пытался реализовать свое политическое право участвовать в президентских выборах. Уточняется также, что вынесенный приговор является одним из 125 несправедливых решений, которые приняли белорусские суды по политически мотивированным делам.

В настоящее время в Белоруссии насчитывается более 530 политзаключенных, задокументированы сотни случаев пыток, продолжаются репрессии против всех слоев общества, утверждает Брюссель. ЕС требует «немедленного и безоговорочного» освобождения Бабарико, всех политзаключенных и задержанных журналистов, сказано в заявлении.

Евросоюз обещает продолжить усилия по привлечению к ответственности виновных в репрессиях и готов рассмотреть новые санкции в отношении Белоруссии.

Виктора Бабарико называли главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку, однако был арестован и не зарегистрирован кандидатом. Его обвинили в причастности к выводу за рубеж сотен миллионов долларов. Бабарико не признал своей вины. По словам адвоката, экс-банкир воспринял приговор спокойно.