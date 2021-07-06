Раскрыта реакция Виктора Бабарико на приговор

Защита белорусского оппозиционера и бывшего председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико раскрыла реакцию политика на решение Верховного суда по его уголовному делу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению адвоката Дмитрия Лаевского, хотя обвинения против менеджера и «лежат за пределами права», приговор ни у кого не вызвал сильного удивления. «Что касается самого Виктора Дмитриевича, то данный приговор он воспринял спокойно», — сказал защитник.

Он отметил, что юристы продолжат добиваться отмены приговора в надзорном порядке, несмотря на невозможность сделать это с помощью апелляции. «Будем ставить вопрос о нарушении прав Виктора Бабарико перед комитетом по правам человека ООН», — подчеркнул Лаевский.

Виктор Бабарико считался главным соперником Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку и объявил о намерении создать избирательный штаб, однако был арестован вместе с сыном и помещен в СИЗО КГБ. 6 июля Верховный суд Белоруссии приговорил его к 14 годам лишения свободы по делу о взятке и отмывании денег.