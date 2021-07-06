Тихановская отреагировала на приговор Виктору Бабарико

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала безумным тюремный срок, к которому Верховный суд страны приговорил председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, и объяснила его желанием властей бороться с «верой в идею». Сообщение об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам политика, сейчас официальный Минск прикладывает все усилия, чтобы запугать несогласных длительным заключением и убить все мысли, «хоть отдаленно похожие на веру и надежду». «Но для Виктора — как и для тысяч невиновных людей в тюрьмах — ценнее всего надежда в наших сердцах. Ради этой надежды он не пошел на сделку с режимом», — отреагировала Тихановская.

Она отметила, что только от действий протестующих зависит, как долго оппозиционер будет оставаться за решеткой, и в очередной раз призвала власти освободить его и других политических заключенных. «Настанет время, когда такой менеджер поможет нам с вами отстроить страну», — добавила экс-кандидат.

Верховный суд Белоруссии 6 июля приговорил соперника президента страны Александра Лукашенко на выборах 2020 года, председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы и штрафу в 46 миллионов белорусских рублей (1,3 миллиарда российских). Приговор обжалованию и опротестованию не подлежит.